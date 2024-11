Missa de sétimo dia em homenagem a Seu Tuta será realizada nesta segunda-feira

A família de Antonio Augusto Amaral de Carvalho, “Seu Tuta”, ícone da comunicação brasileira e fundador da Jovem Pan, convida amigos e admiradores para a missa de sétimo dia em sua homenagem. A cerimônia ocorrerá nesta segunda-feira (11), às 12h, na Paróquia da Assunção de Nossa Senhora, localizada na Alameda Lorena, 665A, no Jardim Paulista, em São Paulo. Seu Tuta, que morreu aos 93 anos na última segunda-feira (4), deixou um legado marcante no rádio e na televisão brasileira, tendo transformado a Jovem Pan em uma das maiores redes de comunicação do país. A missa será transmitida ao vivo pela emissora Rede Vida, permitindo que aqueles que não puderem comparecer possam acompanhar a homenagem.

Desde o início de sua carreira, Tuta destacou-se pela inovação e compromisso com a liberdade de imprensa. Responsável por momentos históricos da TV e do rádio no Brasil, ele foi uma figura essencial para o desenvolvimento da comunicação no país, valorizando o trabalho em equipe e lutando contra a censura. Seu lema era “ninguém faz sucesso sozinho”. Seu legado continua vivo na emissora, que hoje é acompanhada por milhões de pessoas no Brasil e no mundo.