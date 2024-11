Missa Solene celebra 184 anos de fundação de Vitória da Conquista

Uma missa solene celebrada neste sábado (9) deu início às comemorações dos 184 de fundação de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. A celebração ocorreu na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Vitórias e presidida pelo pároco Irineu Moreira Meira.

Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, diversas autoridades participaram do evento, a exemplo da prefeita Sheila Lemos (União) e do deputado estadual e ex-prefeito da cidade, José Raimundo (PT). Os dois se uniram aos presentes e cantaram o Hino à Conquista.

Foto: Reprodução / Blog do Anderson

Terceiro município em população do estado [394 mil habitantes, segundo última estimativa do IBGE], Vitória da Conquista foi fundada em 9 de novembro de 1833. Desde o início, a cidade se tornou um entreposto para a troca de mercadorias e produção agrícola, especialmente no cultivo de café, milho e feijão.

Com o passar do tempo, o município se firmou como um polo de destaque econômico, educacional e cultural da região.