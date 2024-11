‘Missão: Impossível – O Acerto Final’: confira trailer do novo filme com Tom Cruise

A franquia “Missão Impossível” vai ganhar um novo capítulo ainda mais grandiosos. Sequência do filme de 2023, o filme ‘Missão: Impossível – O Acerto Final’ segue sendo protagonizado por Tom Cruise, que parece usando a mesma roupa do encerramento das Olímpiadas 2024. Além do teaser, a Paramount Pictures também confirmou a data de estreia da produção, que chega aos cinemas no dia 22 de maio de 2025. Junto com Cruise, Ethan Hunt e Vanessa Kirby prometem entregar mais um filme de tirar o fôlego.

Assista ao trailer abaixo