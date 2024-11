Missas em cemitérios e em paróquias marcam o Dia de Finados, em Salvador

Reaberta recentemente, será na cripta que o Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, presidirá a Missa pelos falecidos – de modo especial, por todos os arcebispos, bispos e padres -, na Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos (Dia de Finados), no próximo 2 de novembro, às 10h.

Também nos cemitérios serão celebradas Missas no Dia dos Fiéis Defuntos. No Cemitério Campo Santo (Federação) haverá o Ofício das Santas Almas (Terço e Ladainha), às 6h30; e Missas às 7h, às 9h [está sob a presidência do bispo auxiliar, Dom Dorival Barreto], às 12h30, às 14h e às 16h [esta última presidida pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha]. Ainda como parte da programação, às 10h30 ocorrerá a Oração Inter-religiosa, com a participação de lideranças e de adeptos de diversas religiões e instituições, que vão partilhar saberes sobre a “vida além da morte”.

Já no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, serão celebradas Missas às 8h30 e às 10h30. Também será celebrada Missa no Cemitério Municipal de Plataforma, no bairro Plataforma, às 7h; e no Cemitério Quintas dos Lázaros, às 8h, às 9h30, às 11h, às 14h e às 16h [esta sob a presidência de Dom Marco Eugênio].