Mistério: jovem moradora do DF está desaparecida desde 7 de agosto

Material enviado ao Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida de jovem desparecida – Foto: Material enviado ao MetrópolesFernanda Santos Ferreira, de 29 anos, está desaparecida desde o dia 7 de agosto, quando saiu de sua casa na QNN 7, Ceilândia Norte, e não foi mais vista. Ela não disse para onde iria, deixando para trás seus pertences, incluindo celular e documentos. Parentes pedem ajuda com informações sobre o paradeiro da jovem.

De acordo com Keyla Santos Ferreira, irmã da mulher, a família não conseguiu nenhuma informação sobre onde ela estaria. A Polícia Civil do Distrio Federal (PCDF) atua no caso, mas, segundo Keila, a investigação ainda não apontou uma possível localização.

Fernanda Santos Ferreira, de 29 anos, está desaparecida desde o dia 7 de agosto

Interessados em auxiliar podem entrar em contato por meio do número (61) 98626-1197, da Central de Desaparecidos do Distrito Federal. Keyla descreve Fernanda como uma pessoa reservada, sendo que não tinha o hábito de sair de casa sem avisar e este é o período mais longo que ela ficou sem contato com a família.

A família também verificou as redes sociais de Fernanda, e-mails e extratos bancários em busca de alguma pista, mas não encontrou nada que indicasse um planejamento prévio ou indícios de onde ela estaria. A irmã comenta que Fernanda deve estar usando uma calça jeans e uma camiseta preta.