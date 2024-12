O perfil oficial de Daniel Mastral no Instagram, que estava inativo desde o falecimento do escritor em 4 de agosto de 2024, voltou a ser movimentado nesta semana, surpreendendo seus seguidores. Nos últimos dias, foram publicadas novas postagens, incluindo vídeos, carrosséis e notícias relacionadas a temas abordados por Mastral.

As publicações recentes incluem vídeos promocionais e informações relacionadas ao “Guardiões do Tempo”, um grupo de estudos que Daniel Mastral havia criado antes de sua morte. Apesar da movimentação, os comentários permanecem desativados, permitindo apenas curtidas e compartilhamentos.

Entre os conteúdos divulgados, há mensagens que remetem ao estilo característico de Mastral, como reflexões sobre eventos futuros e discussões de teor espiritual e político. Em uma das postagens, é sugerido que os interessados podem acessar a plataforma “Guardiões do Tempo” mediante pagamento, com opções de planos mensais e anuais.

Gerenciamento do perfil

Embora não haja confirmação oficial, especula-se que o perfil esteja sendo administrado pela viúva de Daniel Mastral. A movimentação parece ter dois objetivos principais: preservar o legado do escritor e manter ativa a divulgação dos materiais já produzidos por ele.

Daniel Mastral foi autor de livros e conteúdos voltados ao público evangélico, com temas que frequentemente abordavam espiritualidade, teorias de conspiração e estudos bíblicos. Seu trabalho atraiu uma audiência fiel, que agora acompanha com curiosidade as recentes atualizações no perfil.

The post Mistério: Perfil de Daniel Mastral no Instagram publica mensagens enigmáticas após meses parado appeared first on Fuxico Gospel.