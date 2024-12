Mistério sobre erupção que destruiu Pompeia pode ter sido revelado

A destruição da cidade de Pompeia é uma das mais conhecidas e catastróficas erupções vulcânicas de todos os tempos. O vulcão Vesúvio espalhou uma nuvem mortal de rochas, cinzas e fumaça a uma altura de mais de 30 quilômetros, liberando enormes quantidades de lava e matando cerca de 16 mil pessoas.

Segundo os historiadores, o evento ocorreu no ano de 79 d.C. No entanto, a data exata da erupção ainda é motivo de discussão. Agora, um novo estudo apresenta uma conclusão para acabar com o impasse.

Várias datas já foram apresentadas

Pesquisadores do Parque Arqueológico de Pompeia afirmam que a destruição da cidade pode ter ocorrido em 24 de agosto.

Esta data foi apresentada pela primeira vez em uma carta do advogado Plínio, o Jovem, que descreve sua experiência de testemunhar o evento histórico.

As outras possibilidades já levantadas foram 24 de outubro, 1º de novembro e 23 de novembro.

Para os cientistas, entretanto, elas são o resultado de mal-entendidos, suposições e interpretações errôneas apresentadas na bibliografia pós-renascentista.

As conclusões foram descritas em estudo publicado no E-Journal of the Excavations of Pompeii.

Corpos petrificados estão em exposição em Pompeia, no sul da Itália (Imagem: Darko Mlinarevic/Istockphoto)

Impasse sobre dia da erupção pode persistir

Evidências arqueológicas, entretanto, apresentam conclusões diferentes. Por exemplo, grafites de carvão rabiscados na parede de uma casa em Pompéia dizem “XVI K NOV”, que se traduz em 17 de outubro no calendário moderno, sugerem que a erupção ocorreu após esse período. Isso dá credibilidade à ideia de que o evento ocorreu em 24 de outubro.

Escavações feitas no local ainda revelaram a presença de pedras de pêssego e castanhas, sendo a primeira um símbolo do verão e a segunda do outono. Como as castanhas só são colhidas no outono, isso pode sugerir que a erupção aconteceu depois de agosto, deixando 24 de outubro como uma alternativa.

Ruínas da cidade romana de Pompeia (Imagem: guentermanaus/Shutterstock)

Os pesquisadores indicam que o debate em torno do dia da erupção do Vesúvio ainda está vivo e talvez ainda leve muito tempo para que se chegue a uma conclusão inequívoca. Isso porque nenhuma das evidências existentes hoje é considerada irrefutável pela ciência.

