Misterioso e brutal: Corpo de jovem é encontrado após busca intensa, e comunidade clama por Justiça

Num desenvolvimento trágico e perturbador, o corpo de Wanderson Parreira Polbell (22 anos), foi localizado na manhã desta segunda-feira (28) de outubro, próximo a uma plantação de eucalipto, na estrada vicinal que leva ao litoral de Caraíva.

Desaparecido desde sábado (26), o jovem mobilizou familiares e amigos numa busca desesperada que, infelizmente, teve um final devastador.

Wanderson, morador da zona rural, na região conhecida popularmente como Cotovelo, saiu de casa por volta das 18h, avisando que se dirigiria ao distrito de Monte Pascoal. Desde então, seu paradeiro era desconhecido, até que no domingo à noite, um elemento sinistro emergiu.

O carro do rapaz foi encontrado incendiado e com marcas de tiros, numa área isolada de Limoeiro, no caminho de Barra Velha. Cápsulas de bala foram colhidas próximas ao veículo, sinalizando uma possível intervenção brutal.

O mistério se aprofunda com informações de que o cartão bancário de Wanderson foi utilizado em vários estabelecimentos em Itabela no domingo. Agora, as autoridades locais investigam as câmeras de segurança na esperança de identificar possíveis suspeitos.

A comunidade de Cotovelo e arredores está em choque. A brutalidade do crime desperta um clamor por justiça e segurança. Em meio ao luto, os familiares de Wanderson esperam que as investigações tragam respostas e revelem os responsáveis ​​por esse crime cruel.