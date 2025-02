Mizael Mattos e Marcos Semeadores participam do projeto “Bahia Verão Gospel”

No próximo dia 01 de fevereiro, às 15h, acontece o projeto, “Bahia Verão Gospel”, com a participação dos cantores, Mizael Mattos e Marcos Semeadores.

O encontro que acontece na Catedral dos Milagres, localizado na Alameda Praia do Flamengo, 1898, Stella Maris tem o apoio do Governo do Estado, através da Bahia Turismo e a entrada é franca.

Anote ai:

O que: Bahia Verão Gospel.

Quando: 01 de fevereiro, às 15h.

Onde: Catedral dos Milagres, localizada na Alameda Praia do Flamengo, 1898, Stella Maris.

Entrada Franca