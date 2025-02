Mizael Mattos grava DVD ao vivo em Salvador

Com sua batida pop rock, letras poéticas que tocam os corações e traduzem o amor de Deus e muita energia o cantor Mizael Mattos gravou no último sábado (01/02), o seu DVD ao vivo, a gravação aconteceu na Catedral dos Milagres em Salvador, onde ele recebeu convidados para sua gravação.

O processo de gravação foi marcado por muita interação do artista com o público. Ao todo foram gravadas 10 canções, 7 autorais e 3 regravações, a previsão de lançamento é no segundo semestre desse ano. Ele que deve lançar ainda no primeiro semestre um EP de cinco músicas em studio.

“Estou muito feliz e grato a Deus por essa oportunidade. Gravar esse projeto, tendo aqui amigos, familiares tornou esse momento ainda mais especial.

Quem também fez parte da gravação foi o Cantor Sandro Nazireu, o cantor gravou a música “Esse tal amor” que deve ser o nome do próximo álbum de Mizael Mattos, a participação de Sandro foi bem aguardada pelo público.

Para Sandro Nazireu “foi uma honra poder gravar um feet com Mizael Mattos, por todo carinho que sinto por ele e pela bela canção que ele escolheu para me convidar.

Quem quiser acompanhar o artista Mizael Mattos é muito fácil, ele já tem canções em todas plataformas digitais além de clipes no YouTube.