MLS vai transmitir jogo com câmera exclusiva focada em Messi

Já imaginou enxergar uma partida de futebol pelo mesmo ângulo de Lionel Messi? Esta foi a ideia da MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos, para o próximo jogo do Inter Miami. Com adversário ainda desconhecido, o time tem próximo compromisso pela liga marcado para esta sexta-feira (25/10), às 21h30.

Durante a partida, uma câmera estará focada exclusivamente no craque argentino, capturando cada detalhe do jogo de Lionel Messi. Chamada “player spotlight”, a iniciativa terá transmissão ao vivo no canal da liga no TikTok.

O Inter Miami vai enfrentar o vencedor da disputa entre o CF Montreal e o Atlante United, pelos playoffs da fase de mata-mata do torneio. O jogo que define o adversário de Messi acontece nesta terça-feira (22/10), às 20h30.

Principal nome do Inter Miami, Messi foi o escolhido para estrelar na câmera exclusiva da competição. Recentemente, a equipe do jogador foi confirmada no Novo Mundial de Clubes de 2025 após conquistar o Supporters´s Shield, título dado ao time com a melhor campanha da temporada regular da MLS.