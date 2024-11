Moana 2: roteirista Jared Bush conta que haverá novo mascote na trama

São Paulo — Com estreia em 28 de novembro nos cinemas, o filme Moana 2 promete novos desafios e personagens para a trama de animação. Durante a D23 Brasil, que ocorreu em São Paulo entre 8 e 10 de novembro, o roteirista Jared Bush contou detalhes sobre o enredo da sequência.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, o chief creative officer (CCO) da Walt Disney Animation Studios detalhou as conexões profundas da protagonista e ainda adiantou que o longa atual apresenta um novo mascote — tão divertido quanto o porco e o galo azul — ao público.

Moana 2

No novo filme, Moana recebe um chamado dos próprios ancestrais para reconectar pessoas ao outro lado do oceano. Por isso, em uma grande aventura ao lado de uma tripulação de marinheiros improváveis, ela navega para os mares distantes da Oceania em águas perigosas.

Dirigido por Dave Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, Moana 2 tem Jared Bush como roteirista. O norte-americano destaca que a história e o íntimo da motonui serão cada vez mais aprofundados no enredo.

Um dos destaques da animação será o reencontro de Moana com o semideus Maui. “Acho que as pessoas vão se surpreender pela forma como isso ocorre na história. Eu não acho que eles vão esperar por isso, mas direi que os dois de volta, juntos, é a coisa mais divertida do mundo”, garante o CCO da Disney Animation Studios.

Um novo mascote fará parte do elenco animado Disney/Divulgação
Moana recebe um novo chamado do oceano por meio dos próprios ancestrais Disney/Divulgação
A protagonista embarcará em mais uma missão
Simea, a irmã mais nova de Moana, é uma personagem nova Disney/Divulgação
Jared Bush é roteirista de Moana 2 e chief creative officer da Walt Disney Animation Studios Disney/Divulgação

Os telespectadores poderão se encantar com a chegada da pequena Simea, a parente mais nova de Moana, que, segundo o roteirista, representa a conexão da protagonista com o futuro, enquanto a avó morta, Tala, simboliza a ligação com o passado. “Eu diria que tanto a vovó quanto a irmã são realmente as âncoras emocionais da história”, avalia o roteirista.

Outra novidade é a aparição de mais um mascote nas aventuras. “Não quero entrar em território de spoiler, mas vou dizer que existe um novo tipo de animal. Eles se encontram ao longo do caminho, com quem podemos passar algum tempo”, revela Bush.

Jared Bush no D23 Brasil

O roteirista garantiu que, hipoteticamente, se Moana estivesse no Brasil, haveria outras aventuras para ela desbravar. Na visão de Bush, também não faltariam obstáculos para tentar atravessar nos mares locais, assim como pessoas para inspirar e cuidar.

Jared Bush se divertiu muito por aqui, principalmente com o público no D23. “Os brasileiros são os melhores fãs do mundo. Então, eu gostaria de voltar ao Brasil bastante.”