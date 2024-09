modalidade Wakeboard é destaque no campeonato baiano com a chegada de novos atletas do estado

Evento é feito como preparativo para as competições globais; veja nomes dos vencedores

O Campeonato Baiano de Wakeboard trouxe uma acirrada disputa para o Município de Camaçari. A edição de 2024 revelou novos talentos da modalidade e mostrou a notoriedade dessa categoria entre os esportes aquáticos que estão sendo praticados em território baiano.

O Wakeboard, que nasceu através do Surf, foi inventado em 1979, na Califórnia, como alternativa para a falta de ondas, e é praticado com uma prancha tipo snowboard, puxada por uma lancha ou sistema de cabos. O esporte pode ser executado em qualquer lugar que ofereça espaço para o trajeto do barco e segurança para o atleta.

O evento ocorreu no dia 15 de Setembro, na Marina Jacob Sport da Estrada do Coco, e foi idealizado por Bruno Jacob (@jacobjetski), campeão mundial de Jet Ski. Aberto ao público, o projeto prepara nomes do estado para as competições internacionais. Foram 20 atletas inscritos, vindos de várias cidades da Bahia.

Nomes como Carolina Knak Saikoski, Isabeli Knak Saikoski e Camila Lessa Pimenta se destacaram. Elas ganharam primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, na categoria feminina. As modalidades disputadas foram divididas em Feminina, Masculino Iniciante e Masculino Intermediário. “Temos muitos jovens participando e observamos uma crescente prática do esporte no Nordeste”, exclama Jacob.

O vencedor da categoria Masculino Iniciante foi Felipe Silva Alves, que subiu ao pódio com Jean Vitor Reis e Gustavo Maia Neto. No Masculino Intermediário, os destaques foram Maurício Sales de Jesus, com medalha de ouro, Arnaldo Oliveira Neto, com a prata, e Luan Ribeiro, com bronze.

“Com uma extensa costa e mais de 7 mil quilômetros de litoral, o Brasil possui um cenário privilegiado para essa prática esportiva nas águas. Queremos incentivar isso, principalmente ao ajudar esses atletas com o destaque que os levam daqui para outros países”, conclui Bruno. O evento contou ainda com uma Sunset Party com o DJ Luan Delucci.

Uma nova edição competitiva já está prevista para o próximo ano. Os interessados podem conferir mais informações ao acompanhar a Federação Baiana de Jet Ski nas redes sociais: @fbajetski.

✅ Resultados desta edição:

Feminino

1- Carolina Knak Saikoski

2- Isabeli Knak Saikoski

3- Camila Lessa Pimenta

Masculino Iniciante

1- Felipe Silva Alves

2- Jean Vitor Reis

3- Gustavo Maia Neto

4- João Licurgo Pereira

Masculino Intermediário

1- Maurício Sales de Jesus

2- Arnaldo Oliveira Neto

3- Luan Ribeiro

4- Fernando Prisco Paraíso