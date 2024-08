Modelo Douglas Reis brilha nas passarelas do Sinop Fashion Trends

Douglas Reis, modelo e influenciador digital, natural de Sinop, Mato Grosso, e embaixador de renomadas marcas como Brooksfield, destacou-se na 3ª edição do Sinop Fashion Trends, um dos maiores eventos de moda do estado. Com 27 anos, Douglas já é referência no mundo fashion e segue conquistando as passarelas com seu carisma e estilo.

O evento, que aconteceu nos dias 27 e 28 de agosto de 2024, no Shopping Sinop, reuniu 38 lojas que apresentaram as principais tendências para as coleções primavera/verão 2025. Sob a curadoria do experiente empresário e consultor de moda Reginaldo Fonseca, o Sinop Fashion Trends trouxe para a passarela uma seleção cuidadosa de peças que destacam a leveza, a fluidez e a praticidade, características essenciais para as próximas estações.

“Eu fiquei muito feliz com o convite. Para mim, além de eu amar estar nas passarelas, o mais legal é poder desfilar na minha cidade, para as pessoas com as quais eu convivo no dia a dia. Assim, é uma forma de eu retribuir tudo o que recebi em Sinop e também de levar à minha região o meu trabalho, enaltecendo a moda”, explica Douglas.

Reginaldo Fonseca, que possui mais de 30 anos de atuação no mercado da moda, retornou a Sinop exclusivamente para o evento. Sua expertise, que inclui trabalhos em diversos estados do Brasil e em países da Europa, Ásia e África, foi fundamental para o sucesso da edição. “O diferencial deste ano foi o destaque para bolsas, calçados e acessórios, além de uma forte presença de roupas voltadas para o agronegócio, setor que é a base econômica da região”, afirma Fonseca.

Durante os desfiles, as peças apresentadas já estavam disponíveis para compra nas lojas do Shopping Sinop, permitindo ao público adquirir os looks das passarelas no mesmo dia. “O Sinop Fashion Trends se consolidou como um evento essencial para o público que busca inovação e estilo. Esta edição trouxe brilho e destaque para composições que refletem as tendências globais, adaptadas ao nosso mercado”, comenta Mirelly Sousa, gerente de marketing do Shopping Sinop.

Com entrada gratuita, o evento reafirmou sua importância no calendário da moda local, sendo um verdadeiro palco para novos estilos e tendências. A participação de Douglas Reis, com sua influência e presença marcante, foi um dos pontos altos, encantando o público e confirmando seu papel como um dos grandes nomes da moda em Mato Grosso.