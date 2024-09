Modelo e influenciador Douglas Reis exibe look ousado no Prêmio Jovem Brasileiro 2024

Na noite do Prêmio Jovem Brasileiro 2024, o modelo e influenciador Douglas Reis, natural de Sinop, no Mato Grosso, chamou atenção ao desfilar no tapete vermelho com um look exclusivo. Conhecido por sua presença marcante nas redes sociais e por seu estilo arrojado, Douglas se destacou com uma peça ousada, feita sob medida especialmente para a ocasião.

O outfit, que refletia sua identidade única, foi confeccionado com materiais de sua cidade natal, Sinop. Incorporando elementos regionais, o look trouxe um toque de originalidade e autenticidade ao evento. A escolha dos materiais visou valorizar as tradições e a cultura local, o que reforçou a conexão de Douglas com suas raízes mato-grossenses.

“Participar do Prêmio Jovem Brasileiro foi uma experiência incrível. Poder representar minha cidade natal, Sinop, em um evento tão importante, e ainda usar uma peça criada com materiais da minha terra, foi muito especial para mim. Cada detalhe do look foi pensado para refletir quem eu sou e de onde eu venho. A moda é uma forma de expressão, e estar aqui, cercado de tantos talentos jovens, me inspira a continuar explorando e inovando no que faço.”, disse o artista.

A estilista Claudia Leiko foi a responsável pela criação da peça. “Desenvolvemos a peça para expressar a riqueza do nosso solo Mato Grossense e para transmitir esta essência a peça foi produzida toda em algodão cru, com pintura manual, botões de madeira e broche natural. Unimos arte e sustentabilidade”.

Além disso, Ana Gabrielle Camargos da Silva foi a responsável por pintar a mão a peça.

Além de influenciar milhares de seguidores com seu conteúdo de moda e lifestyle, Douglas tem se tornado uma referência no mundo fashion, sempre investindo em peças que dialogam com a sustentabilidade e a representatividade. O Prêmio Jovem Brasileiro 2024, um dos mais aguardados eventos da juventude no país, foi a plataforma perfeita para o influenciador reafirmar sua versatilidade e presença de destaque.