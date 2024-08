Modelo Janine Gazoni: dicas de ouro para brilhar nas passarelas

A jovem e talentosa Janine Gazoni está conquistando seu espaço nos palcos e nas passarelas, destacando-se através de seu profissionalismo no mundo da moda. Com um carisma inigualável e uma presença marcante, Janine compartilha suas principais dicas para modelar e desfilar com confiança e elegância.

Segundo, Janine Gazoni, a postura é fundamental para quem busca a profissão de modelo nas passarelas e no mercado fotográfico de moda.

“Mantenha sempre a coluna ereta e os ombros para trás, isso transmite segurança. Além disso, muito importante o olhar, se possível olhe fixamente para um ponto à frente, isso ajuda a manter o foco “, ressalta, a modelo.

Outra dica valiosa é praticar catwalk– “Treine regularmente, use diferentes tipos de calçados para se adaptar a qualquer situação”. Janine reforça que a autoconfiança é o segredo para brilhar nas passarelas: “Acredite em si mesma e na sua beleza única”, comenta.

Com essas dicas, Janine Gazoni inspira outras jovens a seguirem seus passos e conquistarem o universo da moda.

Para mais informações acessem o instagram da modelo @janinegazoni