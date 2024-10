Modernização da frota: Táxis elétricos começam a circular em Salvador

Modernização e preocupação com o meio ambiente, este é o mote da incorporação de táxis elétricos da frota de Salvador. As aquisições, também, têm a finalidade incentivar práticas sustentáveis em meio às discussões sobre medidas de enfrentamento às mudanças climáticas.

Henrique Viana, de 24 anos, foi o primeiro taxista autorizado a adquirir um táxi elétrico na capital baiana. Além dele, mais oito veículos elétricos já estão em circulação após o último edital lançado no início deste ano pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

O profissional, que atua há dois anos como taxista na cidade, ressaltou as dificuldades enfrentadas no início da carreira, principalmente devido aos custos com combustível e manutenção. “Comecei atendendo principalmente os bairros da Barra, Graça e Vitória. No início, foi muito difícil, assim como a de muitos colegas. Primeiro, precisava fazer o dinheiro da diária, depois a gasolina, e só então pensar no lucro”, lembrou.