Modi amplia poder e terá ampla maioria no parlamento indiano

Segundo boca de urna, coligação do atual primeiro-ministro levará de 353 a 401 dos 543 assentos da Casa Baixa na Índia

Com o resultado, Narendra Modi (foto em destaque) deverá ser conduzido ao 3º mandato como primeiro-ministro da Índia; resultado será divulgado na 3ª feira (4.jun) Reprodução/Flickr

PODER360 3.jun.2024 (segunda-feira) – 9h33



As principais pesquisas de boca de urna da Índia afirmam que a aliança política liderada pelo primeiro-ministro do país, Narendra Modi, levará a maior parte das cadeiras do parlamento (Lok Sabha) nas eleições gerais deste ano.

Segundo informações da Reuters, 5 grandes levantamentos indianos projetam que a NDA (Aliança Democrática Nacional, de direita) ocupará de 353 a 401 dos 543 assentos disponíveis. Com isso, Modi deverá conquistar o 3º mandato consecutivo como premiê indiano. Ele lidera o país desde 2014.

O pleito foi realizado durante 44 dias, em 7 etapas diferentes, para registrar o voto de 969 milhões de pessoas. Envolveu 6 partidos nacionais, 57 estaduais e outros 2.597 partidos menores. O processo se encerrou no último sábado (1º.jun.2024) e ficou marcado por ondas de calor extremo que mataram ao menos 58 pessoas. O resultado final será divulgado na próxima 3ª feira (4.jun).

Conforme as pesquisas, apenas o partido de Modi, o BJP (Partido Bharatiya Janata), ficará com mais do que os 303 assentos conquistados nas últimas eleições, em 2019. No país, o primeiro-ministro precisa contar com 272 cadeiras para conduzir suas propostas com mais facilidade no parlamento.

Enquanto isso, a aliança de oposição India (Aliança Inclusiva para o Desenvolvimento Nacional Indiano, na sigla em inglês) ficaria com, no máximo, 182 assentos na Câmara Baixa.

No X (ex-Twitter), o primeiro-ministro indiano já comemorou a suposta vitória antecipada pelas pesquisas. Disse que “o povo da Índia votou em números recorde para reeleger o governo da NDA”. Complementou que a “oportunista” India não conseguiu “agradar os eleitores”.

A oposição, no entanto, rejeita os levantamentos de boca de urna realizados no país. Diz que os canais de notícia indianos estão aliados ao discurso do premiê e acusa as pesquisas de não serem científicas.

POPULARIDADE DE MODI Dona de um ritmo de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) expressivo e de uma economia trilionária –a 5ª maior economia do mundo–, o atraso social do país ainda chama atenção.

Conforme a Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do país é considerado médio, pontuando 0,644. O mesmo órgão divulgou que a expectativa de vida ao nascer na Índia é de 67 anos. O IDH do Brasil, por exemplo, é 0,760, enquanto a expectativa de vida é de 76,2 anos.

Apesar dos marcadores negativos, Modi é muito popular no país por seu forte discurso hinduísta. As lideranças do BJP são marcadas por um discurso religioso muito forte e são acusados de perseguir grupos islâmicos –parte da população que é frequentemente marginalizada no país de maioria esmagadoramente hindu. Uma das principais propagandas da campanha do partido foi a construção de um templo hindu em cima da antiga mesquita Babri, na cidade de Ayodhya.

O país tem crescido economicamente por investir em polos de tecnologia hospitalar, espacial e de ponta. Além disso, os setores de serviço têm investimento externo significativo. Modi tem prometido que a Índia será um país desenvolvido até 2047, centenário da independência do Império Britânico.