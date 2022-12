Modo pistola: Benzema quer “vingança” após Copa, revela jornal

O atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, está focado para dar uma volta por cima após a Copa do Mundo 2022. Afastado da disputa do Mundial depois de se lesionar no início da competição, Benzema quer provar a todos que tinha de condições de permanecer com o plantel, contrariando a ordem do treinador Didier Deschamps. É o que revela o jornal espanhol AS.

Segundo a publicação, Benzema está frustrado e raivoso com a situação desde o dia 19 de novembro, quando seu corte foi anunciado. O camisa 9 teria canalizado esses sentimentos para seus treinamentos, e quer dar uma resposta depois de iniciar o ano machucado e com poucos minutos em campo. O objetivo do Bola de Ouro é retomar o desempenho da última temporada.

Com o final da Copa do Mundo, Karim Benzema anunciou a sua aposentadoria da seleção francesa. Recentemente, o empresário do atacante afirmou que o treinador Didier Deschamps dispensou o atleta cedo demais.

Ao todo, o francês ficou 9 jogos afastados do Real nesta temporada (somando partidas do Campeonato Espanhol e da La Liga). Ele atuou em apenas 12 compromissos, anotando 6 gols e uma assistência.

Benzema deve estar de volta aos gramados na sexta-feira (30/12), quando o Real Madrid encara o Real Valladolid pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.