Montadoras no Brasil voltam a registrar resultados pré-pandemia

Nos últimos meses, o mercado automotivo brasileiro tem mostrado sinais de recuperação impressionantes, atingindo números de vendas que não eram vistos desde antes da pandemia. Em outubro, o Brasil se destacou como o quinto maior mercado mundial de veículos, superando a Alemanha, uma das maiores economias do mundo. Márcio Lima, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), celebrou o feito, destacando que o país alcançou a maior marca de vendas dos últimos dez anos. Com 265 mil veículos emplacados, incluindo carros comerciais leves, caminhões e ônibus, o Brasil atingiu seu melhor resultado desde dezembro de 2014, quando foram vendidos 370 mil veículos.

A superação da Alemanha, que registrou 232 mil veículos vendidos no mesmo período, é um marco significativo para o Brasil. Este feito não apenas coloca o país em uma posição histórica no ranking global, mas também reflete a resiliência e a capacidade de recuperação do setor automotivo brasileiro. Márcio Lima também comentou sobre o cenário internacional, mencionando o impacto potencial do retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Segundo ele, embora a postura protecionista do republicano não deva afetar diretamente o Brasil, pode influenciar as rotas tecnológicas para descarbonização, dado o posicionamento de Trump em relação a essas questões.

O crescimento das vendas no Brasil é notável. Comparando com outubro de 2023, houve um aumento de 21,6% nas vendas, e em relação a setembro, o crescimento foi de 12%. Nos primeiros dez meses do ano, os emplacamentos totalizaram 2,1 milhões de unidades, representando uma expansão de 15%. Este ano tem sido marcado não apenas pelo aumento das vendas internas, mas também pelas exportações, além de um crescimento significativo na venda de caminhões e ônibus. Esses números consolidam o avanço do setor automotivo no país, demonstrando um mercado em plena recuperação.