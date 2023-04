Morador da Vila Jaguara denuncia assaltos e sequestros na zona oeste de SP

O bairro da Vila Jaguara, na zona oeste de São Paulo, tem localização privilegiada pelo acesso à Marginal Tietê e às principais rodovias que dão acesso ao interior do Estado, Anhanguera e Bandeirantes. Entretanto, de acordo com as denúncias recebidas pela Jovem Pan News, tais rotas de fuga são atrativas para criminosos e moradores têm sido vítimas de assaltos e tentativas de sequestro nos últimos meses. Um dos residentes, que não quis ser identificado, detalhou a situação de insegurança: “Roubos, sequestros, golpe do Tinder, golpe do Pix, nessa rua aqui teve vários. Eles estavam dando o número de uma casa como golpe do Tinder, a vítima vinha aí e a hora que ia abrir o portão eles esperavam em um carro desligado, abordavam a vítima e levavam pro sequestro”. O delegado da Divisão Antissequestro da Polícia Civil, Fábio Nelson, detalhou como tem sido feito o trabalho dos agentes de segurança pública: “Dos 115 casos, esclarecemos 104 e 303 sequestradores foram presos e indiciados no ano de 2022. Já tivemos uma redução de 30% no número de casos, se a gente comparar com os primeiros 3 meses do ano passado. Nós temos 9,6 casos por mês”.

*Com informações do repórter Luiz Guerra