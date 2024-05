Morador de rua tentou matar agente da PF após discussão sobre comida

O homem em situação de rua que atirou pedras contra um agente aposentado da Polícia Federal iniciou as agressões após policial se negar a comprar um prato de comida para ele. O caso ocorreu na tarde deste sábado (25/5), na Quadra 303 do Sudoeste, área nobre do Distrito Federal.

De acordo com o relato da vítima e de outras testemunhas, enquanto o policial andava com a esposa, foi abordado pelo rapaz em situação de rua. Ele teria tentado lhes vender paletas de parabrisas de carro.

Depois que o casal negou a compra, o rapaz pediu que eles lhe comprassem um prato de comida. O agente da PF argumentou dizendo que um prato no local custava R$ 100, o que irritou o morador de rua.

O casal começou a ser xingado pelo rapaz, que, em determinado momento, teria partido para cima da mulher do policial. O agente reagiu e chutou o morador de rua — que revidou e deu um soco na cara do homem.

Em seguida, o morador de rua teria pego pedras e arremessado em direção ao policial, que conseguiu desviar e correu para o banheiro, onde se trancou para se proteger.

Esse momento foi gravado pelas câmeras de segurança. A pedra atirada contra o PF quase acertou um bebê que estava sentado no restaurante.

Veja:

Morador de rua resistiu O caso ocorreu na tarde deste sábado (25/05), por volta de 12h. Segundo a Polícia Militar (PMDF), o 7º Batalhão recebeu diversas chamadas ao 190 relatando um morador de rua jogando pedras nas casas e, posteriormente, nas pessoas.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por diversas testemunhas que o homem estava munido de três pedras pontiagudas de concreto, “transtornado e perseguia outra pessoa após um desentendimento”.

O homem em situação de rua estava com 3 pedras de concreto Com a chegada da PM, o agente da PF saiu do banheiro. Neste momento, o morador de rua teria ofendido os policiais, dizendo que estavam o prendendo porque “era preto, e a vítima, branco”.