Morador de Tancredo Neves ganha R$ 100 mil na Nota Premiada Bahia

Um morador do bairro Tancredo Neves, em Salvador, ganhou o prêmio de R$ 100 mil da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado. O resultado do sorteio de março foi divulgado nesta quinta-feira (23) e contemplou mais 90 participantes com prêmios de R$ 10 mil para cada um. A relação completa dos sortudos do mês está disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e também no Instagram da campanha (@notapremiadabahia).

Entre os 90 participantes que ganharam R$ 10 mil, 52 são de Salvador e 38 do interior da Bahia, residentes em 24 diferentes municípios. As cidades do interior com mais participantes contemplados neste sorteio são Jequié, com quatro ganhadores, Camaçari, Ipiaú e Lauro de Freitas, com três, e Feira de Santana, Simões Filho, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus e Dias D´Ávila, com dois contemplados cada. Outros 15 municípios tiveram um sorteado cada: Maetinga, Barra do Choça, Olindina, Ubaitaba, Santa Luz, Teixeira de Freitas, Central, Paulo Afonso, Pojuca, Itaparica, Morro do Chapéu, São Francisco do Conde, Seabra, Conceição do Jacuípe e Juazeiro.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 698 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 3.591 pessoas, das quais 2.214 moram na capital, 1.376 no interior e uma fora do estado.

Março de boas notícias

Além dos sorteados do mês, as filantrópicas que participam do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade também tiveram boas notícias no mês de março. Decreto assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues, e publicado na edição da última quarta-feira (22) do Diário Oficial, ampliou em 66,7%, a partir de maio, o valor repassado a cada quatro meses pelo programa às entidades. As instituições recebem de acordo com o volume de notas fiscais arrecadadas por cada uma, via campanha Nota Premiada Bahia. O cidadão que participa da campanha concorre nos sorteios de prêmios em dinheiro e, ao mesmo tempo, compartilha suas notas com as entidades de sua preferência.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), gestora das duas iniciativas, são feitos três repasses por ano, que acontecem a cada quadrimestre. De acordo com o decreto, já a partir do quadrimestre que vai de maio a agosto de 2023, o valor de cada repasse irá aumentar de R$ 3 milhões para R$ 5 milhões.