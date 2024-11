Moradora de Feira, idosa de 82 anos ganha medalha em Olimpíada de Matemática

Em entrevista à TV Subaé, Romilda disse que apesar de diversas interrupções no estudo, conseguiu manter o interesse. Romilda viveu na roça, em Santo Estevão, e depois de adulta foi para Feira de Santana. Casou, deixou os estudos de lado, mas nem pensou em desistir.

Uma idosa, de 82 anos, conseguiu um feito que muitos jovens nem chegam perto. Moradora de Feira de Santana , Romilda Silva da Conceição conquistou uma medalha de menção honrosa na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Isso sem falar que a idosa retornou à sala de aula no ano passado.

Atualmente, dona Romilda integra o programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA) no Colégio Clóvis Ramos Lima. Familiares contam que ela é “motivo de orgulho”. A idosa passou para a segunda fase do concurso, cuja prova foi realizada no último dia 19.