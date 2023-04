Moradores da Vila Jaguara, na zona oeste de São Paulo, reclamam de excesso de buracos nas vias públicas

A Vila Jaguara, próxima à Marginal Tietê e da rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, tem diversos buracos, ondulações, remendos mal feitos por suas vias públicas. O bairro difere muito de outras localidades da cidade. O caso foi denunciado à Jovem Pan News por um telespectador pelo endereço [email protected]. Uma equipe de reportagem foi ao local para averiguar a situação e constatou o problema. Morador do bairro, Marcelo contou prejuízos financeiros que já teve por causa da situação das ruas e avenidas locais: “Está terrível a situação dos buracos. Eu mesmo já rasguei pneu, amassei o carro. Um monte de gente conhecida reclamando, e ninguém toma nenhuma providência. A situação está feia, e ninguém faz nada. Rua Altamira do Paraná, rua Artur Orlando, rua Padre Francisco Barreto. Está complicado”.

Em nota, a prefeitura de São Paulo diz que “realizou vistoria ao longo de todas as vias apresentadas pela reportagem e que identificou a necessidade do serviço tapa-buraco, que será realizado em uma semana”. A população pode solicitar esse serviço por meio do portal sp156.prefeitura.gov.br, bem como no aplicativo sp156 e por ligação telefônica para 156.

*Com informações do repórter Luiz Guerra