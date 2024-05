Moradores de Roca Sales deixam cidade após inundações no Rio Grande do Sul

O estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado inundações recorrentes, causando devastação nas cidades. Entre as mais afetadas está Roca Sales, que vivenciou sua terceira grande inundação em menos de um ano. Este cenário faz parte do pior desastre climático já registrado no estado, que contabilizou cerca de 170 mortes, dezenas de desaparecidos e mais de 600 mil pessoas desabrigadas. A gravidade da situação forçou muitos moradores a deixarem suas casas, em busca de refúgio e estabilidade em outras localidades. Roca Sales, anteriormente com 12 mil habitantes, agora se encontra em um estado de desolação, com edifícios arruinados e estabelecimentos comerciais abandonados. Os danos causados pelas águas do Rio Taquari foram tão severos que os supermercados também tiveram que fechar suas portas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Fabiana Alves, moradora de Roca Sales, compartilha a dificuldade de manter uma estabilidade, “Tínhamos comprado tudo de novo, e tudo está debaixo da água, do barro. Lembranças, fotos, roupas das minhas filhas que eu guardava. As pessoas falam ‘coisas materiais’, mas são coisas que eu jamais vou conseguir ter de novo”. Em resposta a essa crise, o prefeito de Roca Sales, Amilton Fontana, propôs a realocação do centro da cidade para uma área situada a 3 km de distância, considerada segura contra futuras inundações. Esta medida visa, não apenas proteger a população, mas também reconstruir a confiança na capacidade da cidade de proporcionar uma vida digna e segura para seus habitantes.