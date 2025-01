Moradores de Tancredo Neves registra 48h com tiroteios de grupos criminosos

Moradores do bairro de Tancredo Neves, em Salvador, vivem momentos de terror após uma série de tiroteios nos últimos dias. Na madrugada deste sábado (11), um novo confronto entre grupos criminais deixou a comunidade em pânico, marcando 48h de tiroteio no bairro capital baiana.

Segundo os moradores, os tiroteios se intensificaram desde a última sexta-feira (10), quando um artefato explosivo foi abandonado na região após outro confronto. A Polícia Militar foi acionada e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) precisou ser mobilizado para retirar o material.

Apesar do reforço no policiamento, os confrontos se repetiram na madrugada deste sábado, deixando marcas de tiros em diversas residências. A polícia confirmou as ocorrências e informou que realiza rondas intensivas na região para garantir a segurança dos moradores