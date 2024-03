Moradores de via no centro de São Paulo dizem que falta de luz persiste e marcam protesto

Na última da última segunda-feira (18), alguns bairros da região central de São Paulo relataram falta de energia, como Vila Buarque, Santa Cecília, Higienópolis, Bela Vista e Cerqueira César. Apesar do transtorno ter passado nesses bairros, a rua Paim e rua Piauí ainda enfrentam problemas de energia. Segundo a Enel, a concessionária que cuida da eletricidade da capital, “em relação a Rua Paim, a companhia está neste momento fazendo a substituição de grupo de geradores e conectando os clientes da rua direto na rede elétrica da distribuidora, após a realização dos reparos na rede elétrica no local. O trabalho na Rua Paim impacta clientes desta rua e do entorno, como na Rua Piauí, e será concluído nas próximas horas”, afirmou. Eles ainda disseram que regiões como 25 de março, Higienópolis e Vila Buarque estão com energia normalmente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em suas redes sociais, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, denunciou a Enel na semana passada dizendo: “A Prefeitura de São Paulo irá representar novamente contra a Enel junto ao governo federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Tribunal de Contas da União (TCU)”.