Moradores do Vista da Pedra recebem melhorias no bairro

A presença do poder público sempre melhora as condições da comunidade. É desta forma que os moradores do bairro Vista da Pedra, enxergam os benefícios prestados pela administração municipal, com serviço de iluminação pública e patrolamento de vias, melhorando a segurança e mobilidade da população.

A secretária municipal de obras destinou profissionais e equipamentos para garantir melhorias nas demandas principais apontadas pela comunidade. Sendo recepcionadas com imensa alegria pelos moradores do bairro.

As atividades visam também o combate ao mosquito transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

A frente das atividades em representação aos demais moradores do bairro Vista da Pedra, está Sidney Ribeiro, que ouviu os questionamentos da comunidade e intermediou o diálogo com o poder público.

“Sabemos das dificuldades, mas reconhecemos os esforços para trazer melhorias que beneficiarão ao povo de nosso bairro, o sentimento de segurança e o direito de transitar, novamente está revigorado na comunidade que expressa sua gratidão”, informou Sidney.