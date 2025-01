Moradores instalam câmeras para reduzir violência no Rio de Janeiro

Os moradores da zona oeste do Rio de Janeiro, especialmente das áreas do Anil e da Freguesia, em Jacarepaguá, estão se unindo em uma iniciativa inédita para combater a crescente insegurança que assola a região. Cansados da violência e da criminalidade que se tornaram frequentes, eles decidiram implementar um sistema colaborativo de segurança, que está programado para entrar em operação no próximo final de semana. Para viabilizar essa iniciativa, os moradores contrataram uma empresa de São Paulo, responsável pela instalação de 40 câmeras de segurança, incluindo dispositivos de reconhecimento facial com alcance de mais de 2 km.

As imagens capturadas por essas câmeras serão transmitidas em tempo real para os moradores, condomínios e associações locais, com o objetivo de reduzir os índices de violência e criminalidade. Jacarepaguá tem sido um cenário de conflitos constantes entre grupos rivais, principalmente milicianos e traficantes, que disputam territórios e negócios lucrativos.

Recentemente, uma nova guerra eclodiu na comunidade conhecida como Cabeça de Porco, na região da Taquara, envolvendo facções criminosas rivais, o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho. A situação tem gerado pânico entre os moradores, muitos dos quais se veem obrigados a permanecer trancados em suas casas, temendo pela própria segurança. A disputa entre as facções, que teve início em 2024, faz parte de uma campanha de expansão territorial que se estende por todo o estado e em nível nacional.

Publicado por Luisa Cardoso