Moradores relatam mais de 12 horas sem energia na Grande São Paulo

Moradores de diversos bairros da Grande São Paulo relatam falta de energia desde o temporal que atingiu a região metropolitana entre o fim da tarde e o início da noite de sexta-feira (11). A zona sul paulistana – onde foi confirmada a morte de um homem que estava em uma feira dentro de um condomínio, no Campo Limpo – está entre as regiões mais afetadas, em bairros como Santo Amaro, Sacomã, Campo Belo, Capão Redondo, Ipiranga e Alto da Boa Vista.

O apagão também afeta as zonas oeste, como em Alto de Pinheiros, Pinheiros e Butantã, leste, como Mooca, Vila Formosa e Tatuapé, norte, como em Pirituba, e central, como Bom Retiro, mas há relatos também em outras partes da cidade e municípios vizinhos A Enel marcou uma coletiva de imprensa para as 10h30 deste sábado. Antes de sua realização, no entanto, ainda na manhã deste sábado (12), ela disse que restabeleceu a energia para cerca de 500 mil clientes.

“Às 20h, 2,1 milhões de clientes tiveram o serviço afetado, sendo que, no momento, são cerca de 1,6 milhão de clientes impactados. De imediato, a companhia acionou um plano de emergência e cerca de 800 equipes (1,6 mil técnicos) estão em campo. Ao longo do dia, a empresa mobilizará cerca de 2.500 técnicos. Em alguns locais, trechos inteiros da rede foram danificados e será preciso reconstruir quilômetros de rede, trocar postes, transformadores e outros equipamentos”, diz a concessionária em nota.

O Corpo de Bombeiros registrou 142 chamados por quedas de árvores. Em rede social, por volta da meia-noite, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) divulgou um balanço parcial de ao menos 221 quedas de galhos e árvores e 118 semáforos apagados.

O temporal também afetou a operação dos aeroportos na sexta. Em nota, a Aena, concessionária que administra o aeroporto de Congonhas, afirmou que, “devido às condições meteorológicas”, o terminal teve as operações suspensas das 19h53 às 20h12, e alguns trajetos precisaram ser alterados para outros aeroportos. Em Guarulhos, a concessionária GRU Airport confirmou que 15 voos foram transferidos para outros aeroportos, enquanto cinco foram cancelados. As operações ocorrem normalmente neste sábado, 12.