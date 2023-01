Moraes afasta governador do DF do cargo por 90 dias após ataques a prédios públicos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) da sua função de governador do Distrito Federal por 90 dias após a invasão da Praça dos Três poderes e depedração do patrimônio público, incluindo sedes de instituições democráticas e seus acervos de arte. A decisão foi publicada no início da madrugada desta segunda-feira, 9. “Determino a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consistente na suspensão do exercício da função pública, afastando Ibaneis Rocha do Cargo de governador do Distrito Federal pelo prazo inicial de 90 dias”, escreveu Moraes. Mais cedo, o ministro havia chamado as invasões de “desprezíveis”, e Ibaneis chegou a publicar um vídeo pedindo desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelos crimes que ocorreram em Brasília, sem que houvesse ações de prevenção da polícia, bem como ação eficaz e rápida para encerrar os atos.

Leia também

Bolsonaro critica depredações e invasões em Brasília e repudia acusações de Lula



Flávio Dino chama de ‘terrorismo’ invasão ao Congresso e cita prisões de financiadores