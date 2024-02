Moraes autoriza acesso de Carlos aos autos do caso “Abin Paralela”

Ministro-relator também permitiu o acesso da defesa de assessora de Alexandre Ramagem ao material

O ministro Alexandre de Moraes definiu que as defesas de Carlos Bolsonaro e Priscila Pereira tenham acesso ao inquérito até o fim das investigações Sérgio Lima/Poder360 – 14.set.2023

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou o acesso da defesa do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e de Priscila Pereira, assessora do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) quando ele era diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), aos autos da investigação sobre a “Abin Paralela”. Eis a íntegra (PDF – 132 kB).

Em despacho emitido nesta 4ª feira (31.jan.2024), o ministro-relator do caso liberou o acesso dos advogados até o fim das investigações. O pedido havia sido apresentado pela defesa de Carlos Bolsonaro em 29 de janeiro, dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao “filho 02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eis a íntegra do pedido (PDF – 244 kB).

A autorização das buscas da PF, expedida por Alexandre de Moraes, cita conversas entre a assessora de Carlos, Luciana Almeida, e a assessora de Alexandre, Priscilla Pereira. A comunicação foi feita em um aplicativo de mensagens.

Porém, diferente do que foi escrito no despacho, as mensagens foram trocadas entre Luciana e o deputado Ramagem quando ele estava na direção da Abin.

Entenda o caso: A PF (Polícia Federal) apura suposta espionagem ilegal feita pela Abin durante a gestão de Alexandre Ramagem.

O órgão de inteligência teria utilizado o software FirtsMille para monitorar os celulares de jornalistas, autoridades e servidores durante meses. As informações seriam encaminhadas a pessoas ligadas ao então presidente, como seu filho, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos).

Segundo as investigações da PF, o monitoramento ilícito servia para fornecer informações que beneficiassem os filhos do ex-chefe do Executivo. Relatórios teriam sido enviados para as defesas de Flávio e Jair Renan Bolsonaro, ambos com inquéritos na Justiça.