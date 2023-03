Moraes coloca juiz à disposição para auxiliar na CPI do 8 de janeiro no Distrito Federal

A comitiva de deputados distritais foi recebida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 29. Os parlamentares compõem a CPI do dia 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O objetivo da visita foi para pedir a cooperação do Supremo nas investigações da Comissão e para terem acesso às informações dos inquéritos, que correm para apurar quem são os responsáveis pelos atos de vandalismo na sede dos Três Poderes. O deputado Chico Vigilante, presidente da CPI, afirmou que Moraes designou um juiz auxiliar que contatará com o procurador da Câmara Legislativa e iniciar o compartilhamento de informações. No entanto, os processos sigilosos não serão divulgados para a Comissão. Chico Vigilante afirmou ainda que o ministro citou que o acampamento no quartel-general do Exército em Brasília era criminoso. Ainda segundo o deputado, Moraes irá mandar prender quem voltar a fazer isso. O conflito entre a Polícia Militar e o Exército também foi pauta da conversa, assim como a convocação do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Moraes autorizou que ele ficasse em silêncio caso fosse convocado pela CPI.

*Com informações da repórter Berenice Leite