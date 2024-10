Moraes determina extradição de envolvidos no 8 de Janeiro foragidos na Argentina

O ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal, solicitou a extradição de aproximadamente 60 brasileiros que estão sendo investigados por sua participação nos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. Esses indivíduos teriam se refugiado na Argentina após os eventos. A solicitação foi feita em resposta a um pedido da Polícia Federal, que iniciou a “Operação Lesa Pátria” com o objetivo de localizar e prender os fugitivos. O pedido de extradição foi enviado ao Ministério da Justiça, que, através do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, dará continuidade ao processo. A próxima etapa envolve a comunicação com o Ministério das Relações Exteriores, que deverá estabelecer contato com as autoridades argentinas para formalizar a solicitação.

As investigações realizadas pela Polícia Federal contaram com a colaboração de outros países, uma vez que há indícios de que os suspeitos tenham deixado o Brasil de maneira clandestina. A operação visa não apenas a captura dos envolvidos, mas também a responsabilização por suas ações durante os tumultos de janeiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane