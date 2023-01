Moraes determina que PF ouça Valdemar em até 5 dias sobre minutas

Polícia Federal já havia solicitado autorização para o ministro do Supremo Tribunal Federal para ouvir o presidente do Partido Liberal

MATEUS BONOMI//AGIF//ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente do Partido Liberal do Brasil, Valdemar Costa Neto, durante entrevista coletiva em Brasília



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na noite desta terça-feira, 31, que a Polícia Federal colha o depoimento de Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, para explicar as recentes declarações sobre minutas semelhantes à encontrada na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, na casa de outros líderes partidários. Em sua decisão, o magistrado afirmou que, “diante das informações prestadas e da necessidade de maiores esclarecimentos, DEFIRO o requerimento e DETERMINO à Polícia Federal que proceda à oitiva de VALDEMAR COSTA NETO, no prazo máximo de 5 (cinco) dias”.

