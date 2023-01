Moraes determina reativação de redes sociais de Nikolas Ferreira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 26, a reativação das redes sociais do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG). A decisão, que abrange os perfis do Facebook, Instagram, Telegram, Tik Tok, Twitter e do Youtube, acontece 15 dias após o bloqueio das contas. No tanto, a liberação acontece sob condições. Nikolas Ferreira não poderá publicar, promover ou compartilhar conteúdos desinformativos sobre o processo eleitoral, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

