Moraes diz que eleição de Trump em nada mudará sua atuação no STF

O ministro Alexandre de Moraes garante que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos “em nada mudará” a sua forma de atuar no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em conversas reservadas nesta quarta-feira (6/11), Moraes afirmou que a vitória do norte-americano não fará com que recue nos diferentes inquéritos que miram tanto Jair Bolsonaro quanto o empresário Elon Musk, ambos aliados de Trump e críticos do magistrado.

Já deputados e senadores bolsonaristas acreditam que, com Donald Trump no poder, o Judiciário brasileiro vai reverter a inelegibilidade de Bolsonaro devido ao receio de azedar as relações com a Casa Branca.

Com o passaporte retido por determinação do STF, Bolsonaro não poderá comparecer à posse nos Estados Unidos.