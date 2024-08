Moraes foi um “grande presidente” do TSE, diz Cármen Lúcia

Atual chefe da Corte Eleitoral disse que condutas no tribunal são “formais”; mensagens mostram que Moraes teria usado TSE extraoficialmente

Cerimonia de posse da ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O mandato será de dois anos. A cerimônia de posse teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de outras autoridades. Cármen Lúcia entra na vaga deixada por Alexandre de Moraes, que cumpriu o período máximo de um biênio na chefia do TSE. A ministra será responsável por comandar as eleições municipais de outubro. Sérgio Lima/Poder360 – 03.jun.2024

PODER360 15.ago.2024 (quinta-feira) – 13h33



A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Cármen Lúcia, saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes em decorrência de alegações de que o magistrado teria pedido de forma não oficial que a Corte Eleitoral elaborasse relatórios para embasar suas decisões no inquérito das fake news em 2022.

Segundo Cármen Lúcia, Moraes foi um “grande presidente” do TSE, cargo que exerceu de agosto de 2022 a junho de 2024. A ministra ainda diz que a conduta dos magistrados do tribunal são constitucionais e que não é “escolha” de um ministro do STF compor o TSE, apenas cumprem o que determina a Constituição.

Segundo mensagens obtidas pelo jornal Folha de S. Paulo, os pedido se deram por meio do setor de combate à desinformação do Tribunal Eleitoral, presidido à época por Moraes. Isso fazia com que, em 2022, o presidente do TSE e o relator de inquéritos no STF fossem a mesma pessoa, no caso, Moraes.

“Não é escolha de alguém a circunstância de eventualmente estar no exercício de um cargo e também tendo no Supremo relatoria, como naquele caso que agora é veiculado, no Supremo Tribunal Federal de outro caso. Não confunde as funções, não desmerece qualquer tipo de conduta adotada”, afirmou Cármen Lúcia no início da sessão de julgamento da Corte Eleitoral nesta 5ª feira (15.ago).

A ministra disse que as condutas de todos os ministros devem ser “formais”, inclusive do presidente, com o intuito de garantirem a segurança e a liberdade do eleitor no exercício do voto.

CAOS MORAES X TSE Reportagem da Folha de S. Paulo divulgada na 3ª feira (13.ago) mostram mensagens e arquivos trocados entre Moraes, auxiliares e outros integrantes da equipe do TSE pelo WhatsApp, como o juiz e assessor do ministro Airton Vieira e o perito criminal Eduardo Tagliaferro, que estava na Corte Eleitoral até ser preso por violência doméstica contra a mulher.

Os registros indicariam que o gabinete do ministro pediu pelo menos 20 vezes a produção de relatórios de forma não oficial.

Porém, os casos aos quais o jornal teve acesso não continham a informação oficial de que a produção do relatório foi feita a pedido do ministro ou de seu gabinete, mas, sim, por um juiz auxiliar do TSE ou por denúncia anônima. Esses documentos, então, eram usados para embasar medidas criminais contra bolsonaristas.

MINISTROS DEFENDEM Além de Cármen, ao longo do da 4ª feira (14.ago), outros ministro integrantes do STF saíram em defesa de Moraes. O 1º deles foi Flávio Dino que, ao participar ao lado de Moraes de um evento sobre fake news, disse que estava “impactado” pelas acusações contra o caolega de Tribunal.

“Nós estamos diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de juiz. E confesso que me sinto muito impactado por esse questionamento em que o Tribunal Superior Eleitoral exerce o poder de polícia, manda elaborar relatórios, esses relatórios são apontados a autos existentes e isso é visto como violação de rito”, afirmou.

Durante a tarde, no início da sessão plenária do STF, o presidente da Corte, Roberto Barroso, o decano, Gilmar Mendes, e o Procurador Geral da República, Paulo Gonet, também fizeram declarações em solidariedade ao colega.

Para Barroso, o debate que se travou sobre caso não passa de uma “tempestade fictícia”. “Na vida, existem tempestades reais, e às vezes existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas”, declarou.

Já Gilmar, em referência a comparações feitas entre o caso de Moraes com a “Vaza Jato”, disse que a tentativa de paralelo entre ambos era desespero.

Um dos jornalistas que assina a reportagem é o norte-americano Glenn Greenwald, o mesmo que esteve na apuração da chamada Vaza Jato, que revelou métodos considerados impróprios ou ilegais que resultaram no encerramento da operação Lava Jato.

“Vale destacar que a situação colocada pela reportagem [da Folha de S.Paulo] em nada se aproxima dos métodos da Operação Lava Jato, como muitos querem fazer crer. Comparações desse jaez são irresponsáveis e sem a menor correlação fática. Aqui não há combinações espúrias entre promotor e juiz […]. Querer comparar os métodos utilizados naquela operação com a forma de condução do ministro Alexandre nos procedimentos em curso nesta Corte são uma tentativa desesperada de desacreditar o próprio Supremo Tribunal Federal em busca de fins obscuros”, afirmou Gilmar.

Gonet endossou as falas e disse que Moraes atua com “coragem e retidão” em ambos os tribunais.