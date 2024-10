Moraes libera Silvinei Vasques para votar neste domingo

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesO ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes liberou o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques para votar neste domingo (6/10), no primeiro turno das eleições.

Ele poderá votar entre as 9h e 11h. As informações são da CNN.

Investigado por ter dado ordens, como diretor da PRF, para policiais rodoviários obstruírem estradas com intenção de criar obstáculos para eleitores votarem no pleito de 2022, Vasques foi preso pela Polícia Federal (PF) em 2023.

Ele foi libertado em setembro deste ano, mas deve cumprir as medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de uso de redes sociais e o recolhimento obrigatório em casa aos finais de semana.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?