Moraes nega novo pedido de liberdade de Roberto Jefferson

Ex-deputado federal segue preso preventivamente no Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Roberto Jefferson (foto) está preso preventivamente desde o ataque a policiais federais em outubro do ano passado Valter Campanato/Agência Brasil

18.dez.2023 (segunda-feira)



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes negou um novo pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB). Moraes determinou que ele continue preso preventivamente no Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eis a íntegra (PDF – 177 KB).

Roberto Jefferson está preso no hospital particular desde que a Seap-RJ (Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro) encaminhou, em 19 de agosto, uma petição ao Supremo informando não ter condições de oferecer tratamento médico adequado ao ex-congressista (íntegra – 206 kB).

Na decisão do último sábado (16.dez.2023), Moraes declarou que “nas ocasiões em que a Roberto Jefferson foi concedido o benefício de saída do estabelecimento prisional, houve o descumprimento das medidas a ele impostas, a evidenciar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública”.

O ministro também citou o episódio em que o ex-deputado recebeu agentes da PF (Polícia Federal) com “extrema violência”. Na ocasião, Jefferson usou uma carabina e lançou granadas contra o carro dos policiais, destruindo parte do veículo da corporação. Os agentes cumpriam um mandado de prisão na casa dele, em Comendador Levy Gasparian (RJ), em 23 de outubro de 2022.

Segundo Moraes, o comportamento de Jefferson no dia do crime “demonstra sua periculosidade” e “não cessará com a mera entrega das armas de sua propriedade”. O ex-congressista responde por tentativa de homicídio contra 4 policiais federais e deve ir a júri popular.

“Ressalto que todas as questões relativas ao quadro clínico de saúde do requerente estão sendo devidamente analisadas. […] De fato, não há qualquer alteração fática em relação à última determinação de manutenção da prisão”, estabeleceu o ministro do STF.

