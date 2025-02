Moraes pede explicações à SAP sobre segurança do hacker de Araraquara

São Paulo — O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pediu, na última segunda-feira (3/2), explicações à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) sobre a segurança de Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker de Araraquara, preso no município que lhe dá o apelido, no interior de São Paulo.

Moraes determinou em sua decisão que a SAP encaminhe informações sobre a segurança do detido e se pronuncie sobre a viabilidade de transferência do hacker para a Penitenciária II de Tremembé, presídio onde estão réus envolvidos em casos de grande repercussão.

Ao longo do documento, o ministro citou o argumento da defesa do detido que pediu transferência de unidade prisional, citando “a polarização política” do país:

“A polarização política que temos enfrentado atualmente, enraizada em todos os setores do convívio social, até mesmo núcleos familiares, coloca o hacker de Araraquara, como ficou conhecido, como alvo fácil dentro da prisão”, a alegação ainda cita “sérias e frequentes ameaças” recebidas pelo preso na detenção de Araraquara.

O posicionamento do ministro acolheu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Apesar de acolher a manifestação da PGR, o magistrado diz que não há qualquer indicativo atual de riscos à integridade física de Delgatti no presídio em que está.

O ministro deu 10 dias para que a SAP cumpra o pedido.

O Metrópoles procurou a secretaria sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno até o momento desta publicação. Espaço segue em aberto.

Pedido de transferência