Moraes: Procedimentos do inquérito das fake news são regulares

O ministro Alexandre de Moraes (foto) diz que ao longo da tramitação dos inquéritos, foram feitas solicitações a diversos órgãos, inclusive ao TSE, que tem poder de polícia e, portanto, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas Reprodução/IDP

PODER360 13.ago.2024 (terça-feira) – 20h41



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou nesta 3ª feira (13.ago.2024) que todos os procedimentos dos inquéritos das fake news e das milícias digitais foram “oficiais, regulares e estão devidamente documentados” na Corte.

A nota do gabinete do ministro foi divulgada depois de reportagem da Folha de S.Paulo mostrar que Moraes teria pedido de forma não oficial que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) elaborasse relatórios para embasar decisões do próprio no inquérito das fake news contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

Segundo mensagens obtidas pelo jornal, o gabinete do ministro pediu pelo menos 20 vezes a produção de relatórios de forma não oficial. A atuação se deu por meio do setor de combate à desinformação da Justiça Eleitoral.

O ministro afirmou que, ao longo da tramitação dos inquéritos, foram feitas solicitações a diversos órgãos, inclusive ao TSE, que tem poder de polícia e, portanto, segundo ele, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à Democracia.

“Os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais, de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas e enviadas à Polícia Federal para a continuidade das diligências necessárias, sempre com ciência à Procuradoria Geral da República”, disse em nota.

A nota ainda diz que os procedimentos tiveram “integral participação” da PGR (Procuradoria Geral da República).

ENTENDA Segundo a Folha, as mensagens e arquivos foram trocados pelo WhastApp entre Moraes, auxiliares e outros integrantes de sua equipe, como o juiz e assessor do ministro Airton Vieira e o perito criminal Eduardo Tagliaferro –que estava no TSE até ser preso por violência doméstica contra a mulher.

Os casos aos quais o jornal teve acesso não continham a informação oficial de que a produção do relatório foi feita a pedido do ministro ou de seu gabinete, mas, sim, por um juiz auxiliar do TSE ou por acusação anônima. Os documentos, então, eram usados para embasar medidas criminais contra bolsonaristas.