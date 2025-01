Moraes reage à piada de Lula com apelido ‘Xandão’

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou nesta quarta-feira (8) com o apelido “Xandão” do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e disse que nenhum outro ministro teve um apelido “do povo” como o dele.

“Eu queria fazer uma lembrança aqui. Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito, vendo a vida da suprema corte brasileira e nunca vi um ministro que tivesse um apelido chamado pelo povo, chamado Xandão. Desse apelido você nunca mais vai se libertar, pode ficar certo. Não adianta ficar nervoso que ninguém nunca vai parar de te chamar de Xandão”, disse Lula.

A fala foi feita durante uma das cerimônias voltadas à memória dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, que recebeu uma reação bem-humorada do ministro.

Mais cedo, entre as atividades programadas para esta quarta, Lula e Moraes conversaram brevemente, o lado do vice-presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin.

O ministro teve seu nome comemorado ao ser anunciado no evento, com maioria de participantes da esquerda e da ala governista.

Além do 8 de janeiro, que depredou as sedes dos Três Poderes, Lula e Moraes estavam entre os principais alvos do plano golpista de 2022, revelado pela Polícia Federal em 2024.