Moraes receberá deputados da CPI dos Atos Antidemocráticos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes vai receber os deputados distritais integrantes da CPI dos Atos Antidemocráticos, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

A reunião está marcada para esta quarta-feira (29/3), às 10h, no gabinete de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os deputados solicitaram o encontro com Moraes para “tratar de interesses diretamente relacionados ao objeto desta CPI, bem como, no que for possível, colaborar com a investigação em curso no Supremo Tribunal Federal”. Moraes é o relator, no STF, dos inquéritos que investigam atos golpistas.

Nesta segunda-feira (27/3), Moraes autorizou o agendamento da reunião em nome do presidente da CPI, Chico Vigilante (PT); do relator, Hermeto (MDB); e dos deputados Jaqueline Silva (sem partido), Daniel de Castro (PP), Fábio Felix (PSol), Robério Negreiros (PSD) e Joaquim Roriz Neto (PL).

“Considerando que o eficaz e eficiente andamento dos trabalhos desta CPI depende de uma interlocução com Vossa Excelência, uma vez que alguns requerimentos aprovados em plenário têm relação com depoentes ou fatos apurados e relatados em vossos inquéritos, entendemos profícua a reunião ora solicitada, de modo a incrementar a função fiscalizatória desta Casa Legislativa Distrital e a colaboração com o Supremo Tribunal Federal”, diz trecho do ofício da CPI enviado a Moraes.