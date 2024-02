Moraes vota pela condenação de mais 12 réus pelos atos de 8/1

Igo Estrela/Metrópoles

1 de 1 Foto colorida de atos antidemocráticos em Brasília STF Congresso Palácio do Planalto Alexandre de Moraes – Metrópoles – Foto: Igo Estrela/MetrópolesNa madrugada desta sexta-feira (2/2), o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal (STF), votou para que mais 12 réus sejam condenados. Naquele dia, as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram alvo de invasão e depredação por parte dos acusados.

Se não houver pedido de vista ou destaque de nenhum dos outros ministros, os julgamentos das ações vão o dia 9 de fevereiro.

Esta é a oitava leva de julgamentos dos atos de 8 de janeiro. Até agora, o STF condenou 30 réus, com penas que variam de 3 a 17 anos de prisão. Em caso de condenação, eles vão ter que pagar indenização com valor mínimo de R$ 30 milhões, por danos morais coletivos. O valor será quitado por todos os condenados de forma solidária.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou os réus pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; associação criminosa armada; dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Veja os réus:

Clayton Costa Candido Nunes Tiago Mendes Romualdo Watlila Sócrates Soares do Nascimento Leonardo Silva Alves Grangeiro Marcelo Cano Jorge Luiz dos Santos Juvenal Alves Correa de Albuquerque Gabriel Lucas Lott Pereira Robinson Luiz Filemon Pinto Júnior Lucivaldo Pereira de Castro Marcos dos Santos Rabelo Manoel Messias Pereira Machado Quais assuntos você deseja receber?

