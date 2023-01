Morar Melhor contempla mais 102 imóveis em Paripe

Moradores da Cocisa, em Paripe, foram contemplados com a reforma de 102 imóveis em situação precária na região, por meio do Programa Morar Melhor. A entrega das residências foi realizada pelo prefeito Bruno Reis, na noite desta terça-feira (17), acompanhado do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, e demais autoridades.

Para o prefeito, o Morar Melhor tem proporcionado uma moradia digna para famílias que sonhavam em fazer reforma no imóvel, mas não têm condições financeiras para tal. “Não há nada mais importante para o cidadão do que a própria casa. E este é um dos programas de maior sucesso e mais solicitados na Prefeitura, que realmente transforma a vida do cidadão”, declarou Bruno Reis.

Esta é a segunda vez que o programa contempla os moradores de Cocisa e a terceira que contempla o bairro de Paripe com melhorias nas residências. Com isso, 1.155 casas já foram reformadas no bairro pelo Morar Melhor.

Dignidade

Uma das famílias que tiveram o imóvel contemplado pelo programa é a de Maria José Souza, que completou 55 anos na segunda-feira (16) e há mais de uma década reside na localidade. Ela considerou a ação como um grande presente de aniversário – além da reforma no telhado, a casa também passou por reparo na fiação, melhorias em janelas e portas, reboco e pintura.

“O meu principal desejo era ver o telhado reformado, porque quando chovia tinha muita infiltração, molhava tudo, já perdi muitos móveis e ficava muito preocupada. Agora toda vez que eu chego do trabalho, eu olho logo para o telhado e agradeço a Deus. Ontem mesmo deu uma chuva aqui, mas não molhou mais nada. Está tudo perfeito!”, disse sorridente.

Funcionamento

Por meio do programa, a Prefeitura vem garantindo melhorias nos lares de acordo com a escolha e indicação dos próprios moradores. Os serviços vão desde pintura e reboco à colocação de novo telhado, portas, janelas, pia e vaso sanitário. O limite de recursos empregados para as intervenções em cada habitação é de até R$7 mil. Desde que o programa entrou em ação na capital baiana, em 2015, a Prefeitura já reformou 40 mil casas em mais de 200 localidades de Salvador.

O cadastramento das residências beneficiadas pelo Morar Melhor é feito pela Seinfra. Os critérios adotados são a precariedade dos bairros, baseado em dados do IBGE 2010; maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento; maior predominância de pessoas abaixo da linha da pobreza; maior predominância de mulheres chefe de família; maior densidade habitacional e precariedade habitacional obtida pela observação de campo. Não são contemplados imóveis em situação de risco, imóveis de aluguel ou famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos.