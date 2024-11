Morelos, do Santos, se pronuncia após acidente de trânsito e assume responsabilidade

Morelos, atacante que está emprestado pelo Santos ao Atlético Nacional, se manifestou sobre um acidente de trânsito ocorrido na Colômbia. O incidente envolveu a colisão de seu veículo com uma motocicleta, resultando em ferimentos graves ao motociclista, que necessitou passar por uma cirurgia. A situação gerou preocupações e levou à abertura de uma investigação policial. O jogador admitiu ter consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir e afirmou que está colaborando com as autoridades nas apurações. A polícia confirmou que Morelos estava sob efeito de álcool no momento do acidente, o que resultou na suspensão de sua carteira de habilitação. Ele se comprometeu a prestar apoio à vítima durante a recuperação.

Em sua declaração pública, Morelos expressou suas sinceras desculpas pelo ocorrido e agradeceu o suporte que recebeu de seus colegas de equipe e da diretoria do Atlético Nacional. Ele ressaltou a importância de assumir a responsabilidade por suas ações e demonstrou seu desejo de se redimir. Morelos, que foi contratado pelo Santos no segundo semestre de 2023, enfrentou dificuldades para se firmar na equipe, o que culminou em seu empréstimo ao Atlético Nacional.

Veja a declaração do atacante

