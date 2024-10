Moro aproveita volta do X para fazer campanha contra Boulos: “Jamais”

O senador Sergio Moro (União-PR) é um dos pioneiros a voltar a utilizar a rede social X depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a volta da plataforma ao país. O ex-ministro da Justiça utilizou o espaço para comentar o cenário das eleições municipais em São Paulo, disputada por Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol).

“Já que o X voltou em sua plenitude, vou aproveitar para dizer apenas uma vez: a briga não é minha e falo de graça, mas jamais, em tempo algum e sob qualquer circunstância, votaria, se paulistano fosse, em Boulos”, escreveu Moro.

O ministro Alexandre Moraes autorizou na terça-feira (8/10) o retorno da plataforma ao país. Diante disso, as empresas de telecomunicações começaram a ser notificadas na quarta (9/10) para liberar o acesso dos usuários à rede social.

A medida é realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No entanto, o processo é gradual, assim como ocorreu quando foi determinado o bloqueio da rede social no Brasil.

Eleições municipais

O primeiro turno das eleições municipais ocorreu no último domingo (6/10) em todo o Brasil. O pleito de São Paulo (SP), considerado um dos mais competitivos, encerrou com a definição do segundo turno entre o prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSol).