Moro brinca e diz que “boatos sobre cassação foram exagerados”

Senador e ex-juiz parafraseia Mark Twain e celebra “julgamento unânime, técnico e independente” em que o TSE rejeitou “mentiras e falsidades”

Por unanimidade, TSE decidiu manter o mandato do senador Jefferson Rudy/Senado – 15.mai.2024

PODER360 22.mai.2024 (quarta-feira) – 0h02



Em publicação em seu perfil no X (ex-Twitter), o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) celebrou a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que o absolveu na 3ª feira (21.mai.2024) das acusações de caixa 2, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e irregularidade em contratos.

No texto, o congressista brincou e disse que “boatos sobre a cassação foram exagerados”. A fala é uma referência à frase do escritor norte-americano Mark Twain (1835-1910): “The reports of my death are greatly exaggerated” (“Os relatos da minha morte são muito exagerados”, em português).

Moro afirmou que a Corte eleitoral rejeitou as ações que buscam, “com mentiras e falsidades”, a cassação de seu mandato. “Foram respeitadas a soberania popular e os votos de quase 2 milhões de paranaenses”, declarou o ex-juiz.

Os recursos foram apresentados pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV) ao TSE depois de o TRE-PR ter absolvido o congressista em 9 de abril. Os partidos acusam o senador de abuso de poder econômico por iniciar uma campanha como pré-candidato à Presidência da República antes de se tornar candidato ao Senado pelo Paraná em 2022.

Na decisão, os ministros alegaram que a conduta de Moro não é modelo ético a ser seguido em campanha eleitoral. Porém, as provas apresentadas sobre os gastos dos atos da pré-campanha não comprovam que tenha havido excessos.

Os partidos pedem cassação e inelegibilidade do senador por 8 anos. Os suplentes, Luis Felipe Cunha e Ricardo Guerra, também são réus nas ações.

Em 9 de abril, o TRE-PR decidiu, por 5 votos a 2, rejeitar as duas ações apresentadas pelos partidos contra o senador.